Das Ende der Roaming-Gebühren

Die Regelung gilt in allen EU-Staaten sowie Island, Norwegen und Liechtenstein. Auch Großbritannien gehört dazu, solange der Inselstaat noch zur EU gehört. Außerhalb Europas, beispielsweise in der Türkei oder in der Schweiz, können nach wie vor Roaming-Gebühren anfallen. Bei rund 60 Euro greift hier aber ein Kostenairbag: Der Kunde muss über die angefallenen Kosten informiert werden. Ist das technisch nicht möglich, muss der Anbieter den Nutzer bereits bei der Einreise per SMS informieren.