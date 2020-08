Endiviensalat mit pochiertem Ei

Endivien waschen und sehr fein schneiden. Handwarmem, gezuckertem Wasser einen kleinen Schuss Milch beigeben und den Salat darin circa 20 Minuten liegen lassen. Das reduziert die Bitterkeit. Anschließend trocken schleudern.



Für die Sauce zwei Eier hart kochen. Schmand, einige Kapern, etwas Gurkenwasser, Zucker, Salz und Pfeffer, Rapsöl, einen Teelöffel Senf, etwas Essig und fein geschnittenen Dill in ein hohes Gefäß geben, pürieren und abschmecken. Fein geschnittene Gewürzgurken und gewürfeltes Ei zugeben. Die Sauce gut durchziehen lassen (am besten am Vortag herstellen).