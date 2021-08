Forellengeschnetzeltes mit Bohnenpotpourri

Buschbohnen an den Enden etwas abschneiden, mit Schnippelbohnen und etwas Bohnenkraut in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Punkt kochen, abschütten und gut abtropfen lassen. Würfel vom Hokkaido-Kürbis, Paprika- und Zwiebelstreifen in heißem Olivenöl angehen lassen, alle Bohnen zugeben und mit anschwenken. Mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen.



Forellenfilet in grobe Streifen schneiden, mit Zitronenabrieb, Zitronensaft und etwas Öl beträufeln, in heißer Pfanne kurz anbraten.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, mit Maismehl bestäuben und mit Fischbrühe angießen. Mit Sahne verfeinern und mit Salz und Pfeffer würzen. Angebratene Forellenstreifen unterheben, alles zu den Bohnen geben und kurz durchziehen lassen. Zum Schluss Ingwer einrühren.



Alles in einem tiefen Teller anrichten und mit gezupftem Bohnenkraut und Chiliflocken bestreuen.