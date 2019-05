Erfrischende Frühlingscocktails

Für den Minz-Milchsirup die Milch mit dem Zucker aufkochen und abkühlen lassen. Dann die Minze dazu geben und das Ganze in einem Gefrierbeutel über Nacht einfrieren. Nach dem Auftauen, die Flüssigkeit durch ein feines Sieb geben.



Alle Zutaten, bis auf das Soda, in den Shaker geben. Dann auf frischem Eis in ein Longdrinkglas abseihen. Mit Soda aufschütten und mit einem Minzblatt dekorieren.