Bei einer Hepatitis handelt es sich um einen Entzündung der Leber, die unterschiedliche Ursachen haben kann. Neben Alkohol und einer ungesunden Ernährung, Vergiftungen oder auch durch Medikamente ausgelöste Leberentzündungen sind diese Ursachen vor allen Dingen Viren. Da eine Virus-Hepatitis oft lange ohne größere Beschwerden verläuft, bleibt sie in vielen Fällen lange unentdeckt. Experten schätzen, dass es auch in Deutschland eine hohe Dunkelziffer gibt und etwa zwischen zweihundert- und dreihunderttausend Menschen an Hepatitis erkrankt sind, obwohl davon nur bei etwa der Hälfte der Fälle eine bekannte Diagnose vorliegt.