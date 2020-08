Herzhafte Sonnentarte

Eine Teighälfte ausrollen und mithilfe eines Topfdeckels oder eines Tellers einen Kreis von circa 30 Zentimetern Durchmesser ausschneiden und auf das Backpapier legen. Teigkreis zurück in den Kühlschrank stellen. Zweite Teighälfte ausrollen, ebenfalls einen Kreis mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern ausschneiden und gleich auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech legen. Teig circa drei Zentimeter am Rand mit Ei bepinseln. Füllung auf dem Teig verteilen und circa zwei Zentimeter Bordüre aussparen. Zweiten Teigkreis darauf platzieren und am Rand entlang eindrücken.



Jetzt ein Glas mit einem Durchmesser von circa fünf Zentimetern in der Mitte des Kreises leicht eindrücken. Kreis in vier gleich große Teile teilen. Jedes Viertel dann dritteln, sodass insgesamt zwölf Tarte-Stücke entstehen. Diese in sich leicht drehen und zum Schluss großzügig mit Ei-Glasur bepinseln. Mit Salz und Pfeffer bestreuen und circa 25 bis 27 Minuten gold-gelb backen.