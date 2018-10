Hilfe bei Suizidgedanken

Das Konzept baut auf der Erfahrung auf, dass vor allem junge Menschen sich in Krisensituationen an Gleichaltrige wenden. Wenn dies im direkten Umfeld schwierig ist – Suizidgedanken sind oft mit Scham behaftet, man weiß nicht, wie man darüber sprechen soll – kann eine anonyme Beratungsstelle wie „Youth-Life-Line“ eine gute Alternative darstellen. Ein Team von rund dreißig ehrenamtlichen Peer-Beraterinnen und Beratern befassen sich mit den ankommenden Mails und kommen in den schriftlichen Austausch mit den Ratsuchenden. Bevor sie in die Beratung einsteigen, durchlaufen sie eine dreimonatige Schulung.