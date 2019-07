Kalte Suppen für den Sommer

Die Sonnenblumenkerne in reichlich Wasser für etwa eine Stunde einweichen. Danach abgießen, abspülen und mit Brottrunk so fein wie möglich pürieren. Mit Salz abschmecken und sofort weiterverwenden. Alternativ kann die Creme für einige Stunden zugedeckt bei Zimmertemperatur zum Fermentieren stehen gelassen werden. Die Creme wird durch das Fermentieren besonders würzig, vor allem wenn Brottrunk verwendet wurde. Danach zugedeckt im Kühlschrank aufbewahren oder portionsweise (zum Beispiel in Eiswürfelformen) einfrieren und zum Verfeinern von Suppen, Saucen und Dressings verwenden. Schmeckt auch lecker als Brotaufstrich.