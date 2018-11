Kartoffel-Gemüsesuppe

Geflügelhack mit angeschwitzten Zwiebeln, Eiern, gehackter Petersilie, geröstetem Sesam, Semmelbröseln und gehacktem Ingwer gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Kleine Frikadellen formen, in heißem Öl beidseitig auf den Punkt braten. Zwiebelringe leicht mehlieren, etwas abklopfen und ebenfalls in heißem Öl goldgelb ausbacken. Die Suppe in tiefem Teller anrichten, Frikadellen darauf setzen, Zwiebelringe und abgeschnittene Kresse darüber verteilen.