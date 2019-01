Lammlachs im Bärlauch-Serranomantel

Lammlachs dezent mit Salz und Pfeffer würzen, in heißem Öl beidseitig kurz anbraten. Kalbsbrät mit in Streifen geschnittenem Bärlauch gut vermengen, die angebratenen Lammlachse damit gut einstreichen und in den Serranoschinken einschlagen, mit Öffnung nach unten bei 80°C im vorgeheizten Backofen etwas 25 bis 30 Minuten (Kerntemperatur 58°C) auf den Punkt garen.



In der Zwischenzeit den gut gewaschenen Spinat abtropfen lassen, Schalotten und Pinienkerne in Olivenöl glasig andünsten, Spinat zugeben, mit der Brühe beträufeln, kurz den Spinat garen, Schmand hinzufügen, gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Als Beilage eignen sich Kartoffeln in jeder Zubereitungsart.