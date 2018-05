Makuladegeneration rechtzeitig erkennen und behandeln

Gegen die trockene Form der Makuladegeneration gibt es bislang keine wirksame und effektive Therapie. Studien zufolge konnten Nährstoffmixe (zum Beispiel Lutein, Zeaxanthin und Omega-3-Fettsäuren) das Fortschreiten in einigen Fällen bremsen. Diese Nährstoffe können durch bewusste Ernährung oder durch Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden (keine Kassenleistung). An weiteren Therapiemöglichkeiten wird geforscht: Ende 2017 sollen Studienergebnisse zu einem Wirkstoff namens Lampalizumab bekannt werden, der Spätfolgen der trockenen Form aufhalten könnte. Sind die Studien erfolgreich, könnte das Medikament im Jahr 2019 auf den deutschen Markt kommen.



Bis vor zehn Jahren wurde die feuchte Makuladegeneration vor allem mit Lasern oder chirurgisch therapiert. Inzwischen hat sich das Einspritzen sogenannter VEGF-Hemmer als wirksame Standardtherapie etabliert. Diese Antikörper werden unter sterilen Bedingungen in den Glaskörper des betäubten Auges injiziert. Das Medikament hindert die krankhaft entstandenen Blutgefäße am Wachsen und trocknet sie aus. Dadurch kann ein Voranschreiten der feuchten Form der Makuladegeneration zumindest verlangsamt oder aufgehalten werden. Einige Patienten können durch die nun wieder flachere Netzhaut nach einiger Zeit sogar wieder besser sehen.



Um den trockenen Zustand zu bewahren, ist jedoch eine Dauertherapie notwendig. Immer stärker setzt sich dabei das sogenannte „Treat & Extend-Schema“ durch: Dabei erhalten die Patienten in den ersten drei Monaten eine Spritze im Abstand von vier Wochen. Schlägt die Therapie an und die Netzhaut bleibt trocken, wird der Behandlungszeitraum von Termin zu Termin um jeweils zwei Wochen verlängert auf bis zu drei Monate. Zeigen sich bei einem Termin jedoch erneut Flüssigkeitsansammlungen, wird das Intervall wieder um zwei Wochen verkürzt. So können Ärzte herausfinden, wie häufig ein Patient die Spritzen wirklich benötigt. Hilfreich sind bei dieser Methode bildgebende Verfahren (OCT-Aufnahmen) zur Kontrolle. Diese sind jedoch keine reguläre Kassenleistung und müssen häufig selbst bezahlt werden.