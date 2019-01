Pelz: Tierleid für Modetrends

Die Pelzindustrie ist nicht nur für das Leid der Tiere verantwortlich, sie zieht auch den Menschen in Mitleidenschaft. „Pelz ist tierisches Material, das verwesen würde, wenn es nicht chemisch behandelt würde. In den Gerbereien, gerade in Asien, wird mit giftigen Chemikalien und mangelnder Sicherheit gearbeitet. Welche Stoffe die Hersteller verwenden, müssen sie beim Verkauf nicht angeben“, erklärt Melanie Reiner. So könne es vorkommen, dass Giftstoffe wie Formaldehyd oder Nonylphenolethoxyate in den Pelzen zu finden sind.



Weitere Informationen zum Thema gibt es auf den Webseiten der Tierschutzorganisation Animals united e.V. und www.gelabelt.de.