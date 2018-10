Morbus Crohn

Die Darmkrankheit kann das gesamte Verdauungssystem betreffen. Es handelt sich dabei um eine Auseinandersetzungsstörung zwischen den Bakterien im Darm und der normalen Schleimhaut des Darms. So können Bakterien, aber auch andere Fremdstoffe, leichter in die Darmwand eindringen und dort Reizungen, Entzündungen und zum Teil bleibende Schäden an allen Schichten des Darms verursachen. Es kann zu Geschwüren, Fisteln oder Stenosen, also Engstellen im Darm kommen.