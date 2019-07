Bei Morbus Cushing handelt es sich um eine sehr seltene Stoffwechselerkrankung. In Deutschland sind aktuell etwa dreitausend Fälle bekannt. Das Krankheitsbild wird von einem gutartigen Tumor an der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) verursacht. Er löst eine Überproduktion des Hormons ACTH aus, die wiederum die Nebennierenproduktion stimuliert, was einen Anstieg des Stresshormons Cortisol im Blut zur Folge hat. Diese Überproduktion kann eine ganze Reihe zum Teil schmerzhafter und sogar lebensbedrohlicher unspezifischer Symptome und Begleiterscheinungen zur Folge haben. Die Vielzahl dieser Beschwerden und die Seltenheit der Krankheit erschweren und verzögern häufig die Diagnose von Morbus Cushing.