Neuer Check-up mit 35

Neu beim "Check-Up 35" ist die Ermittlung von sogenannten Risk-Charts. Mit Blick auf die häufigste Todesursache in der westlichen Welt werden dabei Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch stärker als zuvor in den Mittelpunkt gerückt. Mit Hilfe von Computerprogrammen wertet der Hausarzt gemeinsam Werte wie Alter, Geschlecht, Blutwerte, bestehende Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes), Blutdruck, Ernährung, Sport oder Alkohol- und Nikotinkonsum des Patienten aus und ermittelt für ihn zum Beispiel das individuelle Risiko, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken. Die Bedeutung und Bekämpfung kardiovaskulärer Risiken ist damit stärker in den Focus der Untersuchung gerückt.