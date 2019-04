Neuerungen bei der Steuererklärung

Immer mehr Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben: Wann ist das der Fall?

Von jenen Rentnern, die in den letzten drei bis vier Jahren in Rente gegangen sind, ist gut die Hälfte mittlerweile verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Bei diesen Rentnern beträgt der steuerpflichtige Anteil der Rente bereits mehr als 70 Prozent. Da eine Rentenerhöhung immer zu 100 Prozent steuerpflichtig ist, rutschen auch immer mehr Rentner nachträglich in die Steuerpflicht. Das betrifft jährlich circa 70.000 bis 100.000 Menschen. Beidenjenigen, die 2018 neu in Rente gegangen sind, beträgt der Besteuerungsanteil 76 Prozent, der steuerfreie Anteil nur noch 24 Prozent.