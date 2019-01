Trialog von Ofenkartoffeln

12 Ofenkartoffeln, 4 pro Rezeptvorschlag (Fertigprodukt)



für Rezeptvorschlag 1:

je 80 g angeschwitzte Zwiebel- und Speckwürfel

2 EL Schnittlauchröllchen

120 g Brie oder Camembert

1 TL Chiliflocken

1 Schale Kresse



für Rezeptvorschlag 2:

240 g geräucherte Lachsforelle

1 EL gehackte Kapern

8 fein geschnittene Sardellen

je 1/2 Schote gelbe, grüne Paprika in Würfel

1 EL Schalottenwürfel

160 g Sauerrahm

2 EL Schnittlauchröllchen

8 Dillsträußchen



für Rezeptvorschlag 3:

160 g Hüttenkäse

12 gehackte schwarze Oliven

1 Frühlingszwiebel in Ringe geschnitten

2 Tomaten in Würfel geschnitten

2 Zweige Zitronenthymian

Salz, Pfeffer