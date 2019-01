In einem meist ambulanten, chirurgischen Eingriff wird die Fehlbildung korrigiert. In den meisten HNO-Kliniken oder Krankenhäusern werden dazu konventionelle Techniken angewendet. Diese werden unterschieden in schneidende, ritzende und nähende Techniken. Bei fast allen Methoden wird das Ohr durch einen Zugang hinter dem Ohr korrigiert. Die gewünschte Form wird dann erreicht, indem man entweder die Falte durch Nähte vorlegt, den Knorpel durch schneidende Techniken schwächt, um ihn dann in Form zu bringen oder auf der Vorderseite ritzt, um die Elastizität zu durchbrechen und ihn dann zu formen. Bei diesen Methoden werden teilweise Haut- und Knorpelanteile hinter der Ohrmuschel entfernt.