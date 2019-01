Werden die Ortho-K-Linsen in das Auge eingesetzt, haften sie mit Hilfe von Unterdruck direkt auf der Hornhaut. Sie sitzen zentrisch, damit die Ausrichtung gemäß Voruntersuchung genau abgestimmt ist. Die Linse ist speziell geformt, nämlich in der Mitte etwas dicker und an den Seiten dünner. Diese Form begünstigt die Anpassung der Hornhaut an die Rückseite der Kontaktlinse, die nachts im Auge ist. Die Ortho-K-Linsen schichten bei der Anpassung die Epithelzellen der Hornhaut, ähnlich wie bei einem Gelkissen, um: In der Mitte wird die Hornhaut flacher, an den Seiten wird sie dadurch etwas dicker. Diese Umschichtung der Hornhautzellen verursacht eine Veränderung der Lichtbrechung. Das Ergebnis: Ein scharfes Bild entsteht auf der Netzhaut.