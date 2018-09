Infektionen in Krankenhäusern

Viele Kliniken geben ihre Proben an ein externes Labor. Die Ergebnisse kommen manchmal erst nach Tagen zurück. So geht wertvolle Zeit verloren. Im St. Franziskus-Hospital ist das Personal im hauseigenen mikrobiologischen Labor in der Lage, rund um die Uhr Körperproben auszuwerten. Auch nachts können Ergebnisse dokumentiert werden und die Behandlung kann zeitnah beginnen.