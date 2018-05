Penne mit gebratenem grünen Spargel

Grünen Spargel von der Mitte nach unten schälen, Enden etwas abschneiden, in Stücke zerteilen. In heißem Olivenöl mit den Schalottenwürfeln anbraten. Die gekochten Penne zufügen, Röllchen von Frühlingszwiebeln und Tomatenwürfel zugeben und mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und gerebelten Zitronenthymian und gehackte Petersilie mit unterheben. Mit wenig Spargelbrühe angießen, dann mit Sahne auffüllen und nochmals durchschwenken. In einem tiefen Teller anrichten, mit Parmesan bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei circa 200 Grad mit Grillfunktion kurz überbacken.