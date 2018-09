Pfifferling-Kartoffelpflanzerl

Speckscheiben zu Rosen drehen, in eine Pfanne setzen und im Ofen bei gut 100 Grad etwa 15 Minuten trocknen lassen. Gekochte Kartoffeln schälen, durch die Kartoffelpresse drücken, Kartoffelstärke mit einarbeiten und gemischte, gehackte Kräuter unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Pfifferlinge mit Pinsel säubern, große Pilze halbieren. Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Pfifferlinge zufügen und mit ansautieren. Zur Kartoffelmasse geben, gut vermengen und davon Pflanzerl formen (Frikadellen). In heißem Olivenöl beidseitig auf den Punkt braten und Thymian- und Rosmarinzweige zum Aromatisieren zugeben.



Weitere 100 g geputzte Pfifferlinge in heißem Öl kurz angehen lassen, mit Kalbsfond angießen, nachwürzen.