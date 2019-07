Schlaflose Gesellschaft

Warum schlafen viele Menschen in den Nächten von Sonntag auf Montag besonders schlecht? Einer der führenden Schlafforscher in Deutschland, Dr. Hans-Günter Weeß, erklärt: „Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es in unserer Gesellschaft viele, deren Arbeitswoche nicht Montagfrüh bei der Arbeit, sondern sonntagabends im Bett beginnt. Wenn wir uns dort schon mit Arbeit beschäftigen, führt das zu Anspannung. Anspannung ist der Feind des Schlafens. Zum anderen ist es so, dass man sonntags länger schläft. Wenn man abends dann zeitig ins Bett geht, war man nicht lange genug wach, sodass es an Schlafdruck mangelt. Deshalb fällt das Einschlafen auch etwas schwerer.“