Suppe aus ofengebackenem Kürbis

Rote Linsen Quelle: imago/Westend61

Zubereitung (crica 25 Minuten)

Zwiebeln und Knoblauch schälen, die Zwiebeln vierteln und den Knoblauch grob hacken. Den Ingwer nur falls nötig schälen und ebenfalls grob hacken. Den Apfel waschen, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch in Spalten schneiden.



Das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin rundherum Röstaromen annehmen lassen. Sind die Zwiebeln leicht gebräunt, Knoblauch, Ingwer und Apfelspalten zugeben und unter Rühren weitere 20 bis 30 Sekunden anschwitzen. Currypulver und Linsen in den Topf geben und mit Wasser und Kokosmilch ablöschen, umrühren und zugedeckt aufkochen.



Die Suppe 10 bis 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis die Linsen weich sind und zerfallen. Dann vom Herd nehmen, fein pürieren und mit Salz abschmecken. Den Koriander waschen, trockenschütteln und grob hacken oder zupfen. Die Suppe auf vier Teller verteilen und mit Aceto Balsamico, Koriander und nach Geschmack und etwas Curry- oder Kurkumapulver dekorieren.