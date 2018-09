Beim Eincremen mit Sonnencreme sollte auf den richtigen Lichtschutzfaktor und die Menge geachtet werden. Quelle: imago / blickwinkel

Auf den Sonnenschutzmitteln ist immer ein Faktor angegeben, der die Intensität des Schutzes angibt. Dieser Lichtschutzfaktor ist ein Multiplikator der Eigenschutzzeit. Die Eigenschutzzeit bestimmt, wie lange eine Person ohne Sonnenschutz in der Sonne bleiben kann, ohne dass die Haut rot wird, also ohne dass sie erste Schädigungen von der UV-Strahlungen abbekommt.



Ein heller Hauttyp (blonde oder rote Haare, blaue Augen, Sommersprossen) kann in der Regel nur etwa 10 Minuten ohne Schutz in der Sonne bleiben. Trägt dieser einen Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 30 auf, verlängert sich die geschützte Zeit um Faktor 30. Also 10 Minuten mal LSF 30 ergibt 300 Minuten geschützte Sonnenzeit. Allerdings sollte man spätestens nach 2 Stunden nachcremen, um den Sonnenschutz aufrecht zu halten.

Neben der richtigen Sonnencreme mit einem für den Hauttyp geeigneten Lichtschutzfaktor kommt es aber auch auf die richtige Menge an Creme an, die man auf dem Körper verteilt.