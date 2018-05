Smartphone-Sucht bei Kindern

Problematisch können Kommunikationsplattformen werden, auf denen man chattet, weil dort das Gefühl entstehen kann, dass man immer antworten muss. Hinzu komme der Druck oder die Angst, dass man etwas verpassen könnte, so Langer. Genau so können Spiele zu einem Problem werden, bei denen man immer höhere Levels erreichen will und deshalb nicht aufhören kann. Der Videokanal Youtube übt ebenfalls eine große Faszination auf die Jugendlichen aus, da es dort immer etwas Neues zu entdecken gibt. „Tückisch wird das Smartphone, wenn man nicht mehr in der Lage ist, selbst zu bestimmen, wann Schluss ist“, meint Kristin Langer von der Initiative „SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht“.