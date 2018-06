Manuel Neuer war im Dezember 2017 noch mit Krücken unterwegs. Quelle: imago / Future Image

Der Torhüter der deutschen Nationalelf, Manuel Neuer, hatte sich im letzten Jahr bereits zum dritten Mal den Mittelfuß gebrochen. Lange Zeit stand hinter seinem Comeback in die Nationalmannschaft ein großes Fragezeichen, da sein Fuß zunächst nicht richtig heilen wollte. Der 32-Jährige wurde Anfang 2018 mit eigenen Stammzellen behandelt, die aus seinem Beckenkamm gewonnen wurden. Der Stammzelleneinsatz hat bei dem Welttorhüter laut eigenen Aussagen wesentlich zur Genesung des Fußes beigetragen.



Neuer arbeitete hart an seinem Comeback, dem nun scheinbar nichts mehr im Wege steht. Nach einem Jahr Spielpause schaffte er es, in ersten Testspielen zu bestehen. Der Fuß kann wieder voll belastet werden.Vom 14. Juni bis 15. Juli wird Neuer mit seinem Team der deutschen Nationlelf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bestreiten. Am 17. Juni steht das erste WM-Gruppenspiel der Deutschen gegen Mexico an.