Besonders in der Erkältungssaison treten häufig Stimmbandentzündungen auf. In den meisten Fällen wird eine Stimmbandentzündung von Viren verursacht, in wenigen Fällen aber auch von Bakterien. Im weiteren Verlauf kann sich auch eine bakterielle Superinfektion entwickeln. Wer von einer Stimmbandentzündung betroffen ist, kann in der Regel kaum oder gar nicht sprechen. Häufig kommen zu Heiserkeit oder gar Stimmlosigkeit, die auch als Aphonie bezeichnet wird, Husten, Halsschmerzen und Fieber hinzu.