Tumor im Hals

In diesen Fällen kann eine Strahlen- und Chemotherapie angewendet werden:



- Bei Patienten, bei denen sich der Kehlkopfkrebs noch in einem Anfangsstadium befindet



- Um nach der Operation das Risiko von verbliebenen Krebszellen zu senken



- Bei Patienten, bei denen eine Narkose mit zu vielen Risiken verbunden wäre



Die Bestrahlung ist eine gute Alternative zur Entfernung von Kehlkopfkrebs, man kann sie in aller Regel aber nur einmal durchführen. Wenn man lasert, kann man auch Rezidive, also wiederkehrende Krebsformen, weiter wegschneiden. Bei vorheriger Bestrahlung kann im Fall eines Rezidivs nur noch eine Rettungschirurgie durchgeführt werden.