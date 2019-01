Stickstoffdioxid, Feinstaub: Dicke Luft in Deutschland

In vielen Städten ist zu viel Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft. Aus dem vom Umweltbundesamt vorgelegten Hintergrundpapier geht hervor, dass an gut 57 Prozent der Messstationen an stark befahrenen Straßen der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel überschritten wurde. Das Umweltbundesamt führt dies vor allem auf Diesel-Autos zurück.