Die Grippewelle rollt

Männer sind also tatsächlich anfälliger für Infekte. Die Kranken zu sehr zu bedauern kann aber nach hinten losgehen. In der Medizin kennt man nämlich den Begriff des „sekundären Krankheitsgewinns“. Das bedeutet, das Kranksein bringt dem Kranken Vorteile, die so groß sind, dass er es sich gerne in seiner Krankheit einrichtet, denn er wird bemuttert, bedient, braucht keine lästigen Alltagsaufgaben zu erledigen … das kann schon mal dazu führen, dass man die Krankheit schlimmer macht, als sie ist. Daher ein guter Rat für alle, deren Partner zuhause mit „Männergrippe“ im Bett liegt: Haben Sie Verständnis, aber übertreiben Sie es nicht mit dem Mitleid und dem Bemuttern.