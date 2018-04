Impfen gegen Masern und Co.

Masern sind eine hoch ansteckende Infektionskrankheit. Weltweit sterben jährlich rund 120.000 Menschen an den Folgen. In Deutschland ist die Zahl der Erkrankten zwar deutlich zurückgegangen, allerdings kommt es immer wieder zu Epidemien – zuletzt 2015 in Berlin. An Masern erkranken in der Regel Kinder und Kleinkinder. Auch Erwachsene können sich infizieren. Bei ihnen verläuft die Infektion oftmals schwerwiegender. Der Erreger, das RNA-Masernvirus, wird durch Tröpfcheninfektion, also durch Sprechen, Niesen oder Husten, aber auch durch Kontakt mit infektiösen Sekreten aus Nase oder Rachen von Mensch zu Mensch übertragen. „Masern ist die ansteckendste Krankheit, die wir kennen“, sagt Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Die Wahrscheinlichkeit als Ungeimpfter bei Kontakt mit dem Erreger zu erkranken, liege bei 98 Prozent.