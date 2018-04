Die Kinder sagen uns mit Ihrem Entwicklungsdrang: „Lass mich mal ran, trau mir was zu“. Aber vor allem drei Faktoren verhindern das oft auf Seiten der Eltern: Auf der einen Seite sehe ich Eltern, die mit ihrem eigenen Leben so beschäftigt sind, dass sie gar nicht den Blick dafür haben, was ihr Kind jetzt gerne lernen würde. Auf der anderen Seite der Skala, sind Eltern, die „zu viel“ gucken, ständig wie ein Helikopter über den Kindern kreisen und alle Schwierigkeiten, an denen man lernen und reifen könnte am liebsten aus dem Weg räumen würden. Diese Kinder erhalten häufig viele Freizeitförderangbote, aber es fehlt den Kindern das Zutrauen in ihre eigenen Kräfte, das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit. Ein Beispiel: Ein Kind hat sich mit viel Mühe alleine angezogen hat, in den Augen der Eltern aber nicht „ordentlich“ genug. Es könnte sich ja erkälten. Und deshalb wird schnell alles wieder geöffnet und „richtig“ festgezurrt. Und dazwischen sind sehr viele Eltern, die nur das Beste für Ihr Kind wollen und an so einfache Fördermöglichkeiten wie das Wählen am Telefon zum Erlernen der Zahlensymbole noch gar nicht gedacht haben.