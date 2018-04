Ob die Reise um die Welt, der Städtetrip nach New York oder die Pauschalreise in den Süden – wer eine Reise plant, freut sich auf einen erholsamen und unbeschwerten Urlaub. Doch dann das: Am Tag der Abreise erwischt einen die Grippe, ein Fahrradunfall oder es kommt zu einem Notfall in der Familie. Der Urlaub muss abgesagt werden und das bedeutet häufig teure Stornokosten. Die können zum Teil sogar 100 Prozent des Reisepreises betragen. Damit man im Falle eines Falls nicht auf den Kosten sitzen bleibt, bieten Versicherer Reiserücktrittsversicherungen an.