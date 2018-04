Tagliatelle mit Champignons, Staudensellerie und Walnüssen

Vom Staudensellerie die Fäden abziehen, in kleine Stücke schneiden, in heißem Olivenöl angehen lassen, Egerlinge mit Pinsel abreiben, in Scheiben schneiden, zugeben, mit anschwenken, gehackte Walnusskerne zufügen, Nudeln mit Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen lassen, zugeben, gut durchschwenken, mit etwas Brühe angießen, kurz simmern lassen, mit veganer Sahne auffüllen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, leicht köcheln lassen, in tiefem Teller anrichten, mit veganem Käse bestreuen.



Dieses Gericht ist vegan.