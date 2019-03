Volksleiden Rückenschmerzen

Wer lange sitzt, sollte deshalb vor allem darauf achten, regelmäßig seine Sitzposition zu wechseln. Dabei kommt es nicht darauf an, dass man besonders gerade sitzt oder immer der Rücken an die Lehne gedrückt wird. Wichtiger ist, dass es zu keiner einseitigen Belastung kommt. Vielsitzer sollten also regelmäßig aufstehen, sich bewegen und möglichst viele unterschiedliche Sitzpositionen wählen.