Pfeiffersches Drüsenfieber

Experten bringen das Virus in Zusammenhang mit verschiedenen bösartigen Tumoren des Lymphsystems. Wie groß sein Einfluss darauf ist, lässt sich aber bislang noch nicht sagen. Fest steht, dass andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen müssen, denn sonst gäbe es bei der hohen Zahl an Menschen, die EBV in sich tragen, sehr viel mehr dieser Tumoren.