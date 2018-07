Oft versuchen Betroffene ihre Zwangsstörung vor anderen zu verheimlichen und sie weitestgehend in den Alltag zu integrieren. Doch sobald die Zwangsstörung belastend wird, sollte man sich Hilfe holen. In der hausärztlichen Praxis kann das Thema angesprochen werden, zumeist erfolgt dann eine Überweisung in eine psychotherapeutische oder psychiatrische Praxis. In ausgewählten Kliniken gibt es Spezialabteilungen, die sich auf die Behandlung von Zwangserkrankungen spezialisiert haben.