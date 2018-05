Wildkraut Giersch

Der Giersch hat viele Mineralstoffe, darunter Kalium, Calcium, Eisen und Magnesium, so Bloggerin Jeannette Cwienk. Zudem enthält er Vitamin A in Form von Beta-Carotin.



Pro 100 g enthält Giersch:

150-200 mg Vitamin C

5 g Carotin

130 mg Calcium

35 mg Magnesium

3 mg Eisen



Der Tagesbedarf an Vitamin C liegt beispielsweise bei 150 Gramm. „Das sind vier Zitronen oder eben 80 bis 100 Gramm Giersch“, erklärt Kräuter-Expertin Jeannette Cwienk.