Amazon - gnadenlos erfolgreich

Amazon ist schon vor über 20 Jahren ein "WISO"-Thema gewesen. In der Ausgabe des ZDF-Wirtschafts- und Servicemagazins vom 19. Oktober 1997 hatte "WISO"-Autor Thomas J. Kramer über die Erfolgsgeschichte des Online-Buchversands amazon.com berichtet. In dem Beitrag wurde festgestellt: "Die Internet-Buchhandlung von Jeff Bezos boomt. Noch vor knapp zwei Jahren arbeitete der 32-Jährige mit vier Angestellten in einer Garage, jetzt sind es über 400 Mitarbeiter, und täglich werden es mehr." Jeff Bezos kam in dem Beitrag auch selbst zu Wort und sagte vor über 20 Jahren im ZDF: "In der Zukunft ist unser Ziel: Was gedruckt ist, steht im Lager. Wir wollen alles anbieten, egal in welcher Sprache." Schon damals konnte der Autor des Beitrages feststellen: "So revolutioniert der Online-Dienst mit viel Service und niedrigen Preisen den Buchhandel in Amerika und vielleicht bald auch anderswo."



Was sich in den zurückliegenden 20 Jahren getan hat, lässt sich an den "Heavy Usern" der aktuellen Amazon-Dokumentation ablesen: Die Familien haben ausschließlich auf Amazon und die dazugehörigen Dienste und Produkte verzichtet, nicht aber generell aufs Online Shopping. Familie Pülz aus Berlin ist im Testzeitraum zum Beispiel auf Alternativen wie Ebay oder Netflix ausgewichen. Familie Grieger war in dem Zeitraum häufiger im Einzelhandel vor Ort einkaufen. Beide Familien haben bei Einkäufen, die nicht sofort getätigt werden mussten, ungeduldig auf das Ende des Tests gewartet, um dann wieder bei Amazon shoppen zu können.