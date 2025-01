Der Einsatz von Taurin ist bei Energydrinks marktüblich und gemäß Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung müssen Energydrinks einen oder mehrere der in Anlage 8 Teil B der Verordnung aufgeführten Stoffe enthalten, u.a. eben auch Taurin.



Die Menge an den zugesetzten Vitaminen orientiert sich an den BFR-Empfehlungen für „Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln“. Die eingesetzten Mengen entsprechen zudem der LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung „signifikante Menge/100 ml“).



Die Bezeichnung gemäß LMIV ist „Energydrink“, es handelt sich daher nicht um ein Sportgetränk. In diesem Zusammenhang verweisen wir noch auf den „Warnhinweis“ auf allen Bullit-Energydrinks: „Beim Konsum größerer Mengen in Zusammenhang mit ausgiebiger sportlicher Betätigung oder mit dem Genuss von alkoholischen Getränken können unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen werden.“



Größen: Bullit wird in den Gebindegrößen 330 ml und 500 ml (Dose) sowie 500 ml und 1500 ml (PET-Flasche) angeboten.



Im Energydrink Bullit Original wird Zucker aus Zuckerrüben aus Deutschland verarbeitet. Die Zuckerrüben werden im Vertragsanbau von Landwirten angebaut. Hierbei ist eine Zertifizierung nach REDcert2 vereinbart. Die entspricht einem FSA-Gold äquivalent (Farm Sustainability Assessment). In dem oben beschriebenen Vertragsanbau ist die ausschließliche Verwendung von gesetzlich zugelassenen Pflanzenschutzmitteln nach guter landwirtschaftlicher Praxis erlaubt. Zum Koffein können wir Ihnen leider keine Informationen liefern.