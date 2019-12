Fake-Shops im Netz erkennen

Misstrauisch werden sollten Käufer immer dann, wenn sie in einem unbekannten Onlineshop nur per Überweisung oder per Kreditkarte bezahlen können. Oft werden anfangs diverse Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Aus technischen Gründen ist dann aber nur Vorkasse möglich. Bei dieser Zahlungsweise ist das Geld weg, falls keine Ware ankommt. Am sichersten ist ein Kauf auf Rechnung.