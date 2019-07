Finalisten der Kategorie StartUp

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung am Industriestandort Deutschland entschied sich die Gründerpreis-Jury in der Kategorie StartUp für die GBS German Bionic Systems GmbH aus Augsburg, die innovative Exoskelette entwickelt hat. Diese unterstützen den Rücken beim Heben schwerer Lasten und beugen so Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen vor.