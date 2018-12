Verbraucher | WISO - Kartelle (8/13)

Zwischen 1999 und 2007 trafen sich die Kartellanten des Fensterbeschläge-Kartells jedes Jahr in der dritten Novemberwoche bei Tagungen der Fachverbände in Deutschland. Am Morgen vor der offiziellen Veranstaltung legten sie Preiserhöhungen für das Folgejahr fest oder verständigten sich auf einen Materialteuerungszuschlag.