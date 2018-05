Kontakt zur WISO-Redaktion

Wo bekomme ich mehr Geld, wie kann ich sparen, wo gibt es welche Förderung ? Auf all diese Fragen gibt der #service Antwort - Woche für Woche. Gerichtsurteile, wirtschaftspolitische Entscheidungen, Verbrauchernews werden von mir gesammelt und auf den Punkt gebracht.



Gelernt habe ich das Fernsehmachen in der heute-Redaktion, danach kamen lange Jahre bei der ARD. Beim Südwestfunk in Mainz, als Korrespondentin in Bonn, bei RTL und der Deutschen Welle im Politik- und Wirtschafts-Ressort. Berlin war angesagt nach der Wende, Nachrichten, Politik und Verbraucherthemen beim rbb. Zurück in Mainz ist das ZDF meine neue alte Heimat.