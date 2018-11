Re-Growing: Geld sparen, Müll vermeiden

Und so geht’s: Lauch oder Frühlingszwiebel zum Beispiel zwei bis drei Zentimeter über der Wurzel abschneiden und das Ganze in einem Behälter mit Wasser auf die Fensterbank stellen. Schon nach ein bis zwei Tagen zeigen sich bei unserem WISO-Versuch in der Redaktion die ersten Triebe. Nach einigen Tagen sollten die Pflanzen in Erde umgetopft werden. Das verringert die Schimmelgefahr und bietet der Pflanze mehr Nährstoffe.