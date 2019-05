Verbraucher | WISO - Kleine Waffenscheine nehmen immer mehr zu

Trotz sinkender Gewaltkriminalität fühlen sich viele Menschen in Deutschland bedroht, so dass sie sich bewaffnen. Mit dem kleinen Waffenschein bekommt man eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe. Was sind die Folgen, was die Gefahren?