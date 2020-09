Das Thema Nachhaltigkeit ist für Henkel seit jeher wichtig und spielt daher auch bei der Entwicklung der Produkte unserer Marke Persil eine wichtige Rolle. Gerne teilen wir Ihnen daher mit, dass die wasserlösliche Hülle, die unsere Persil Discs umgibt, biologisch abbaubar ist und in der Kläranlage eliminiert wird. Zu den Umwelteigenschaften der von uns eingesetzten wasserlöslichen Hülle finden Sie in unserer Fallstudie zur Umweltrisikoabschätzung detaillierte Informationen. Sie wurde in der Ausgabe 3/2013 des SOFW-Journal in englischer Sprache veröffentlicht und steht in deutscher Übersetzung auf unserer Internetseite zur Ansicht bereit: https://www.henkel.de/nachhaltigkeit/fallstudie-wasserloesliche-huelle. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass keine negativen Effekte auf Wasserorganismen zu erwarten sind.



So können wir Ihnen generell versichern, dass wir uns in langer Tradition verpflichtet fühlen, nur umfangreich abgesicherte und gesundheitlich sowie ökologisch verträgliche Produkte anzubieten. In den Formulierungen unserer Wasch- und Reinigungsmittel verwenden wir ausschließlich Inhaltsstoffe, die allen gesetzlichen Vorgaben der EU entsprechen und bezüglich der gesundheitlichen Verträglichkeit umfassend geprüft sind. Dies gilt selbstverständlich auch für die vorportionierten Waschmittel von Persil. Da die Warnhinweise auf der Produktverpackung offensichtlich einen anderen Eindruck vermittelt haben, möchten wir Ihnen den Hintergrund gerne genauer erklären:



Seit Juni 2015 gilt in der Europäischen Union ein neues Kennzeichnungssystem für Wasch- und Reinigungsmittel: Seither nennen die Hinweise neben dem Gefahrenpiktogramm die möglichen Gefahren, wenn es zu einem Unfall mit dem unverdünnten Produkt kommt, also beispielsweise Produkt unverdünnt mit der Haut oder den Augen oder Wasserorganismen in Kontakt kommen würde. Generell wird damit die potenzielle Gefährdung gekennzeichnet, die von einem Stoff für Mensch oder Umwelt ausgehen kann. Daraus darf jedoch nicht direkt auf ein Risiko bei der Anwendung geschlossen werden.



Die Besonderheit unserer Flüssigwaschmittel-Kapseln wie auch Persil Discs besteht darin, dass sie besonders unkompliziert anzuwenden sind und höher konzentriert sind als unsere klassischen Flüssigwaschmittel. Deshalb reicht schon eine deutlich kleinere Waschmittelmenge für eine Waschladung aus. Zudem wird durch die vordosierte Form ein Überdosieren vermieden. Die höhere Konzentration der waschaktiven Substanzen, der sogenannten Tenside, die zur Waschleistung beitragen, führt zur Kennzeichnung von Persil Discs mit dem Signalwort „Achtung“ und den Gefahrenhinweisen „Verursacht Hautreizungen“ sowie „Verursacht schwere Augenreizung“. Da Persil Discs von einer wasserlöslichen Hülle umgeben ist, kommt die Produktformulierung jedoch weder in Kontakt zu Haut noch Auge – wenn das Produkt entsprechend der Anwendungshinweise auf der Verpackung angewendet wird. Bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch ist das Produkt auch sicher für die Umwelt und damit für Wasserorganismen, da die dosierte Produktmenge während der Anwendung verdünnt und über die Abwasserleitungen zum Klärwerk geführt und weiter stark verdünnt wird. Dort werden die Inhaltsstoffe des Produkts den jeweiligen Anforderungen entsprechend aus dem Abwasser entfernt. Weitere Informationen zur Kennzeichnung können Sie bei Interesse auf der folgenden Internetseite nachlesen: https://www.ikw.org/haushaltspflege/themen/detail/globalisierung-der-kennzeichnung-bringt-andere-symbole-auch-auf-wasch-pflege-und-reinigungsmittel/



Gerne gehen wir auch darauf ein, warum „Enthält Protease. Kann allergische Reaktionen hervorrufen“ auf der Verpackung steht. Nach der EU-Detergenzienverordnung ist eine entsprechende Angabe auf der Verpackung nötig für Inhaltsstoffe, die als sensibilisierend eingestuft wurden und in der Produktformulierung in einem Gehalt von 0,1 Prozent oder mehr enthalten sind. Personen mit einer bekannten Allergie soll so bereits bei der Kaufentscheidung ermöglicht werden, Produkte zu meiden, die den Stoff enthalten. Dabei handelt es sich bei Protease um ein Enzym, das bereits bei niedrigen Waschtemperaturen hartnäckige Verschmutzungen beispielsweise von Eigelb, Milch, Blut oder Gras entfernt.



So können wir Ihnen abschließend versichern, dass Allergien gegen Waschmittel sehr selten sind. In einer Broschüre von „Forum Waschen“, einer Initiative, die von Fachleuten aus Behörden, Bundesministerien, Forschungsinstitutionen, Gewerkschaft, Herstellern von Wasch- und Reinigungsmitteln und Haushaltsgeräten, Kirchen, Umweltorganisationen, Universitäten und Verbraucherverbänden unterstützt wird, heißt es beispielsweise: „Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, d. h. einer richtigen Dosierung von Waschmitteln, ist das Risiko eines irritativen Kontaktekzems und einer Kontaktallergie für Verbraucher extrem gering. Waschmittelrückstände auf der Wäsche, die selbst nach bestimmungsgemäß durchgeführter Wäsche zurückbleiben können, verursachen nach derzeitigem Stand der Wissenschaft weder Hautreizungen noch allergische Reaktionen.“ Die Broschüre „Wäschepflege im Allergikerhaushalt“ steht zum Download bereit unter folgendem Link: http://forum-waschen.de/waschen-trocknen-buegeln-info.html



Für Personen mit besonders empfindlicher Haut bieten wir Persil Sensitive an, das als besonders hautverträgliches Waschmittel positioniert ist. Persil Sensitive, das in den Produktformen Gel und Megaperls erhältlich ist, wurde bereits im Jahr 2009 von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (European Center for Allergy Research Foundation / ECARF) als erstes Waschmittel weltweit als Allergiker-freundliches Waschmittel ausgezeichnet.