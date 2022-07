WISO spezial: Was tun gegen die Inflation?

Der Beitrag schildert auch, wie Inflation in früheren Zeiten bekämpft wurde: In den 1970er-Jahren sah sich der damalige US-Notenbankchef Paul Volcker mit Inflationsraten von bis zu 15 Prozent konfrontiert und hob die Leitzinsen so stark an, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzte.