Deutscher Zukunftspreis 2014

Der Bundespräsident ehrt mit der Auszeichnung Forscher und Entwickler, die ihre Innovationen erfolgreich in marktfähige Produkte umsetzen und damit Arbeitsplätze schaffen. Die Jury des Zukunftspreises entscheidet am 19. November über den diesjährigen Preisträger. Am gleichen Tag überreicht Bundespräsident Joachim Gauck den Deutschen Zukunftspreis 2014 an das Gewinnerteam im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in Berlin.